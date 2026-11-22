Исак Хаджар — о поломке крыла в Лас-Вегасе: это лишает меня удовольствия от гонок

Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар признался, что отказ переднего антикрыла на Гран-при Лас-Вегаса испортил ему удовольствие от гонки и лишил мотивации. Француз претендовал на победу и оказывал давление на напарника Макса Ферстаппена, однако после выезда машины безопасности столкнулся с технической проблемой.

«Дело даже не в очках или подиуме. Просто это лишает меня удовольствия от гонок. Я здесь, чтобы соревноваться с лучшими гонщиками мира, а в итоге оказываюсь в хвосте пелотона и вынужден ехать в одиночестве.

Это просто убивает мою мотивацию пилотировать. Это так раздражает. Думаю, я так никогда и не узнаю, какого результата мог бы добиться, и это действительно расстраивает», — приводит слова Хаджара издание RacingNews365.