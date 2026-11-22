Команда «Хаас» объявила, что Рафаэл Камара выступит за коллектив на двух заключительных этапах сезона-2026 — Гран-при Катара и Абу-Даби.

Участие Камары в заключительных этапах оставалось под вопросом из-за совпадения с календарём Формулы-2. На данный момент 21-летний гонщик лидирует в чемпионате, опережая Николу Цолова на семь очков. Продолжив сезон в Формуле-1, он, вероятно, пожертвует борьбой за титул Ф-2.

«Мы рады, что сможем завершить сезон с Рафаэлем за рулём и развить то, чего он добился в своих первых двух гонках за команду в Бразилии и Америке. Я доволен тем, что Рафа воспринимал каждую сессию на трассе как возможность чему-то научиться и ещё сильнее освоился в команде. Теперь мы сможем вместе завершить сезон, что будет полезно для всех нас перед относительно коротким межсезоньем и началом подготовки к 2027 году», — приводит слова руководителя команды Аяо Комацу пресс-служба «Хааса».