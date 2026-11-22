«Мерседес» снял ролик с Киану Ривзом в кресле Тото Вольфа по популярному TikTok-тренду

Команда «Мерседес» присоединилась к популярному тренду в TikTok, сняв шуточный ролик с голливудским актёром Киану Ривзом. Гостя команды посадили в кресло её руководителя Тото Вольфа, а затем показали, как актёр неожиданно сильно откинул спинку.

«POV: ты главный злодей, но спинка кресла откинулась сильнее, чем ты ожидал», — сказано в ролике.

Сам руководитель команды наблюдал за съёмочным процессом со стороны. Судя по реакции, сюжет ролика его позабавил.

На 20-м этапе Гран-при Бразилии пилоты команды Андреа Кими Антонелли и его напарник британец Джордж Расселл финишировали пятым и четвёртым, чего хватило для того, чтобы досрочно завоевать Кубок конструкторов.