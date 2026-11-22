Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис высоко оценил победу пилота команды Макса Ферстаппена на Гран-при Лас-Вегаса.

«Честно говоря, я сам не совсем понимаю, как ему удалось идеально провести все эти 50 кругов, совершив бесчисленное количество оборонительных манёвров и обгонов. Он не допустил ни одной ошибки. На протяжении всей дистанции он действовал с точностью до миллиметра и до километра в час. За этим было невероятно впечатляюще наблюдать.

Мы знали, что эта трасса станет местом, где управление энергией будет иметь решающее значение и где будет много тактической борьбы. Вчера во время квалификации мы также увидели, насколько мощным здесь может быть слипстрим. Думаю, никто не предполагал, что из-за этого гонка превратится в череду двух обгонов на каждом круге. Мне кажется, все 22 пилота и 11 команд оказались в совершенно новой ситуации, к которой пришлось очень быстро адаптироваться.

Макс, Исак [Хаджар] и вся команда проделали невероятную работу. Конечно,