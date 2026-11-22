Бывший пилот Формулы-1 и эксперт Sky Sport Ральф Шумахер раскритиковал пилотов «Феррари» Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера после столкновения напарников на Гран-при Лас-Вегаса.

«То, что делают Хэмилтон и Леклер, — это детский сад. «Феррари» — мировой бренд. Эти двое не борются абсолютно ни за что, но всё равно сталкиваются друг с другом», — заявил Шумахер в прямом эфире Sky Sport Germany.

Перед инцидентом Хэмилтон отыграл позиции после штрафа за преимущество, полученное за пределами трассы, и опередил напарника. На 38-м круге Леклер атаковал британца в седьмом повороте. В результате Хэмилтон развернулся, а монегаск получил 10-секундный штраф.

В итоговой классификации гонщики заняли седьмое и десятое места соответственно. Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр заявил, что Леклер поставил личные амбиции выше интересов ком