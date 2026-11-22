Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал свои высказывания о четырёхкратном чемпионе Формулы-1 Максе Ферстаппене после инцидента на третьей тренировке Гран-при Лас-Вегаса.

— Вчера ты довольно чётко высказался о том, что думаешь о Максе.

— (Смеётся.) О чём именно?

— О том, что ты сказал.

— Я вчера много чего говорил. Не помню точно, что именно я сказал о нём.

— О том, что надо уметь постоять за себя.

— Я имею в виду, что мы все гоняемся, все боремся за хорошие результаты. И, знаешь, если кто-то обгоняет другого в последнем повороте, это не запрещено правилами. Так делать можно. Но ты же понимаешь, что этим подставишь другого гонщика. И ты можешь поступать так, если хочешь, а можешь проявить немного больше уважения. Послушай, это гонки. Я очень уважаю Макса, его талант и всё, чего он добился. Но да, во многих других вопросах наши взгляды расходятся, — сказал Расселл в интервью для Viaplay.