В Формуле-1 планируют ограничить количество команд, которым каждый производитель силовых установок сможет поставлять двигатели с 2030 года. Согласно предложению, каждый из шести производителей будет обеспечивать две команды, включая собственную заводскую. Это может изменить распределение поставок и поставить под вопрос сотрудничество «Мерседеса» с некоторыми клиентами. Об этом сообщает издание Motorsport.

Ограничение числа клиентов должно сократить политическое влияние производителей, поставляющих двигатели значительной части пелотона. Кроме того, сами компании поддержали уменьшение объёмов поставок: стоимость контрактов на двигатели ограничена $ 18 млн за сезон, а их производство остаётся убыточным.

Сейчас «Мерседес» поставляет силовые установки заводской команде, «Макларену», «Уильямсу» и «Альпин». При сохранении предложенной схемы двум из трёх клиентских команд немецкого производителя придётся искать другого поставщика. При этом «Феррари» уже с 2030 года не будет поставлять двигатели «Кадиллаку», который перейдёт на собственные силовые установки.

По информации источника, «Макларен» и «Уильямс» рассчитывают сохранить сотрудничество с «Мерседесом». А вот позиция самого «Мерседеса» относительно предпочтительного клиентского партнёра пока неясна. Руководитель команды Тото Вольф ранее отмечал, что победы клиентских коллективов положительно влияют на репутацию HPP и бренда «Мерседес», а их выступления позволяют заводской команде сравнивать характеристики шасси.

В документе также предусмотрена возможность обязать производителя поставить двигатель третьей команде, если та не сможет самостоятельно договориться о поставках. Это положение может стать важным, учитывая, что шесть производителей при ограничении в две команды обеспечат двигателями 12 коллективов при 11 местах в чемпионате.