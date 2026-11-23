Бразильский гонщик Рафаэл Камара поблагодарил «Инвикту» за совместную работу и поддержку после объявления о том, что он досрочно завершит выступления в Формуле-2 и примет участие в двух заключительных этапах сезона Формулы-1 в составе «Хааса» — на Гран-при Катара и Абу-Даби.

«Инвикта Рейсинг» была для меня гораздо большим, чем просто команда. Она стала семьёй, местом, где я рос, учился и пережил незабываемые моменты — от трудностей, с которыми мы сталкивались, до совместного выхода на вершину чемпионата Формулы-2.

Мы сделали важные шаги на моём пути к Формуле-1, и я всегда буду благодарен за поддержку, доверие и воспоминания, которые мы создали вместе.

Наше сотрудничество заканчивается раньше, чем ожидалось, поскольку я продолжаю свой путь с командой «Хаас». Желаю всем в «Инвикте» только успехов и светлого будущего. Спасибо за всё!» — написал Камара в социальной сети.