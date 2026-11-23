В Формуле-1 согласовали лимит расходов на силовые установки до 2034 года

Международная автомобильная федерация (ФИА) и производители силовых установок согласовали основу ограничения расходов на двигатели Формулы-1 на период с 2030 по 2034 год. В первый год действия лимит составит $ 190 млн, после чего будет ежегодно снижаться на $ 7,5 млн. К 2034 году он достигнет $ 160 млн. Об этом сообщает издание Motorsport.

Постепенное сокращение лимита должно помочь производителям распределить расходы на разработку новых силовых установок. Параллельно предусмотрены ограничения на работу с нынешними двигателями: с 2028 года начнётся заморозка их разработки, а испытания новых моторов V8 на динамометрических стендах будут запрещены до лета того же года.

Для действующих производителей также предусмотрен больший запас расходов сверх установленного лимита по сравнению с новичком General Motors. По информации источника, GM согласится на бюджетный лимит в размере $ 170 млн на первые несколько лет программы.

Окончательное решение по регламенту на силовые установки 2030 года должен утвердить Всемирный совет по автоспорту ФИА на заседании в Шанхае в следующем месяце.