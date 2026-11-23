Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о реакции пилота Оскара Пиастри на просьбу команды быть осторожнее в борьбе с напарником Ландо Норрисом на Гран-при Лас-Вегаса.

На 41-м круге, когда Пиастри ехал пятым позади Норриса и Джорджа Расселла из «Мерседеса», гоночный инженер Том Сталлард попросил его: «Будь осторожен рядом с напарником». В ответ австралиец сказал по радио: «Хватит уже говорить мне, *****, быть осторожным».

«Мне это действительно понравилось. Именно такой характер и должен быть у гонщика. Михаэль Шумахер, Фернандо Алонсо и Кими Райкконен, с которыми я работал раньше, тоже не были покладистыми. Они были чемпионами.

Именно такой характер мы хотим видеть. При этом команда должна чётко обозначить гонщику цель. Нужно продолжать это делать до тех пор, пока пилот не даст понять: «Я всё понял, дальше не надо». Именно к такому вза