Александра, жена пилота «Феррари» монегаска Шарля Леклера, поделилась семейными фотографиями с новорождённой дочерью Бьянкой. На опубликованных кадрах можно увидеть персонализированную розовую коляску девочки, украшенную изображениями бабочек.

Фото: Из личного архива Александры Леклер

Фото: Из личного архива Александры Леклер

У Бьянки есть двоюродная сестра: в мае дочь родилась у брата Шарля — Лоренцо Леклера. Семья проводит время вместе, пока супруги привыкают к новой жизни с ребёнком.

Фото: Из личного архива Александры Леклер

Фото: Из личного архива Александры Леклер

Сам Шарль рассказал, что после рождения дочери столкнулся с бессонными ночами. При этом пилот «Феррари» отметил, что счастье отцовства перевешивает усталость. Об этом он говорил перед Гран-при Лас-Вегаса.