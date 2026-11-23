Международная автомобильная федерация (ФИА) предусмотрела механизм, который позволит сохранить интеллектуальную собственность на силовые установки в случае ухода одного из производителей из Формулы-1. Согласно проекту соглашения о техническом регламенте на 2030 год, права на двигатель покинувшей чемпионат компании перейдут к федерации. Об этом сообщает издание Motorsport.

После этого ФИА сможет передать интеллектуальную собственность новому производителю, который решит присоединиться к чемпионату. Таким образом, уход одного из действующих участников не станет препятствием для появления нового поставщика силовых установок.

Соответствующее положение включено в документ, подготовленный федерацией в рамках согласования основных параметров следующего цикла технического регламента. Окончательное утверждение предложенных изменений ожидается на заседании Всемирного совета по автоспорту ФИА в Шанхае в следующем месяце.