Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал своё выступление на Гран-при Лас-Вегаса. Британец признал, что хотел выиграть гонку, однако рискованная атака в борьбе за позицию с напарником Андреа Кими Антонелли привела к потере времени.

«Сегодня я хотел одержать эту победу. Гонка получилась безумной, и я пошёл на рискованный манёвр, за который в итоге поплатился. Конечно, я разочарован результатом, но ни о чём не жалею. Я боролся и понимал, что, если хочу победить, к заключительным кругам мне нужно было находиться в первой двойке. Спасибо всем за поддержку», — написал Расселл в своём аккаунте в социальной сети.