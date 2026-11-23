Бывший пилот IndyCar предложил «Феррари» отстранить Леклера или Хэмилтона на один этап
Бывший гонщик IndyCar Джеймс Хинчклифф предложил «Феррари» заменить одного из основных пилотов команды Оливером Берманом («Хаас») на один из двух предстоящих этапов — Гран-при Катара или Абу-Даби. Такую идею эксперт озвучил после столкновения Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона на этапе в Лас-Вегасе.
«Куда двигаться дальше? Разве нельзя отстранить одного из них? Именно это и хочется сделать. Я бы посадил Бермана в машину на один этап, а одного из них оставил вне гонки, чтобы преподать им урок. И дать по