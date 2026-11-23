Бывший гонщик IndyCar Джеймс Хинчклифф предложил «Феррари» заменить одного из основных пилотов команды Оливером Берманом («Хаас») на один из двух предстоящих этапов — Гран-при Катара или Абу-Даби. Такую идею эксперт озвучил после столкновения Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона на этапе в Лас-Вегасе.

«Куда двигаться дальше? Разве нельзя отстранить одного из них? Именно это и хочется сделать. Я бы посадил Бермана в машину на один этап, а одного из них оставил вне гонки, чтобы преподать им урок. И дать по