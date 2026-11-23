Дэвидсон: ещё один пример того, как Хэмилтон оставил сопернику больше места, чем напарнику

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Sky Sports Энтони Дэвидсон разобрал столкновение пилотов «Феррари» Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера на Гран-при Лас-Вегаса. Он сравнил этот эпизод с борьбой Хэмилтона и пилота «Макларена» Ландо Норриса в пятом и шестом поворотах, обратив внимание на то, сколько места британец оставлял соперникам.

Разбирая контакт с Леклером, Дэвидсон отметил, что монегаск пытался избежать столкновения и был вынужден выехать за поребрик. По мнению эксперта, места шириной в одну машину там не оставалось, а контакт произошёл после того, как машина Леклера подпрыг