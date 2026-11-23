Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл («Мерседес») подвёл итоги Гран-при Лас-Вегаса.

«В погоне за победой в гонке, мне нужно было оказаться вторым на подходе к последней паре кругов. У Кими [Антонелли] не было режима обгона, и я пошёл на рискованный манёвр и заплатил цену — но я не жалею об этом. Конечно, разочарован этим, но я мог бы действовать осторожно и финишировал бы третьим».

Сама гонка была довольно весёлой, но, возможно, только в первой половине, а затем в какой-то момент это всё стало утомлять, потому что было просто невозможно оторваться. Я чувствовал, что правильно расходую энергию, чтобы обогнать Ферстаппена и быть впереди на стартовой линии, но Макс уже отыграл позицию обратно до линии, но это оставило меня очень уязвимым в среднем секторе, именно поэтому я потерял несколько позиций. Я опустился на пятое мест