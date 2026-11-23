Международная автомобильная федерация (ФИА) планирует заморозить развитие двигателей Формулы-1 нынешнего регламента с 2028 года, о чём сообщили в Motorsport.

«Ожидается, что заморозка разработки нынешних двигателей с 2028 года, а также запрет на динамометрические испытания V8 до лета того же года помогут нынешним производителям Ф-1 управлять своими ресурсами между двумя проектами. Существующие производители также получат больше запаса по бюджетному лимиту, чем новичок General Motors, который теперь может отказаться от своих планов по V6 и сосредоточиться исключительно на программе V8 в Шарлотте. По имеющимся сведениям, GM подписывается на бюджетный лимит в $ 170 млн на первые пару лет», — говорится в статье издания.