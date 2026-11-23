Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Lamborghini Super Trofeo Егор Оруджев высказался о критике британского гонщика Формулы-1 Джорджа Расселла («Мерседес») в адрес Макса Ферстаппена («Ред Булл») после третьей практики Гран-при Лас-Вегаса.

«По-моему, вполне заслуженная критика. Вроде Макс сам любит учить других соблюдать «негласные» правила. Но как мы видим, вспоминает о них, когда ему удобно. Это просто гоночный этикет. Он действует везде, во всех больших сериях. Иначе большую часть времени мы будем слушать нытьё по радио. Хотя его и так очень много. Но всё равно, без этикета никак», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».