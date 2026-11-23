Оруджев: я бы уменьшил штраф Хэмилтона на пять секунд

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Lamborghini Super Trofeo Егор Оруджев прокомментировал 10-секундный штраф 41-летнего британского гонщика и семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона, выступающего за «Феррари», во время борьбы за позицию с чемпионом Ландо Норрисом («Макларен») на Гран-при Лас-Вегаса.

«Я бы только штраф на пять секунд уменьшил. Норрис его выдавил, а Льюис обогнал вне трассы. На 10 секунд не тянет», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

Победу в гонке одержал четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Норрис