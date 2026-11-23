Колтон Херта покинул Формулу-2 за два этапа до финиша сезона

26-летний американский гонщик Колтон Херта покинул Формулу-2 и команду «Хайтек» за два этапа до конца сезона-2026, о чём сообщили в британском коллективе младшей Формулы.

Вместо Херты за рулём машины «Хайтек» участие в двух последних гонках в Катаре и Абу-Даби примет 22-летний польский пилот Роман Билински.

Фото: Пресс-служба команды «Хайтек»

Херта пришёл в Формулу-2 перед сезоном-2026 с целью набраться опыта при работе с машинами и резиной «Пирелли», чтобы затем попробовать свои силы в Формуле-1, где он был резервистом «Кадиллака». Перед Гран-при Лас-Вегаса «Кадиллак» продлил контракт с Валттери Боттасом на сезон-2027, после чего Херта отказался от роли резервиста.

За 12 этапов Формулы-2 в 2026-м Херта набрал 26 очков и занимал 19-е место в личном зачёте.