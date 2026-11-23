Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Lamborghini Super Trofeo Егор Оруджев высказался о 10-секундном штрафе Шарля Леклера («Феррари»), который он получил после того, как развернул своего напарника Льюиса Хэмилтона на Гран-при Лас-Вегаса.

«Я бы Шарля не наказывал. Он и в поворот спокойно попадал, и был на уровне зеркала Льюиса. Льюис оставил меньше корпуса, поэтому Шарль подпрыгнул на поребрике — и произошёл контакт. Это если рассматривать конкретный эпизод, закрыв глаза, что боролись напарники. А так — да, рискованно, и вышло как вышло. И мне кажется, навесили за все предыдущие грехи», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».