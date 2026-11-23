Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Lamborghini Super Trofeo Егор Оруджев прокомментировал ошибку 28-летнего британского гонщика Формулы-1 Джорджа Расселла из команды «Мерседес» в концовке Гран-при Лас-Вегаса, когда при попытке обогнать своего напарника Андреа Кими Антонелли он заблокировал колёса и влетел в ограждение, потеряв шансы попасть на подиум.

«Грязная трасса. Пыль прямо поднималась, так что в целом повезло, что он только заблокировался в самый последний момент, а не раньше. На самом деле, не хватило совсем чуть-чуть», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».