Оруджев — о Ферстаппене: как сказал Алонсо — карма. Она может и к Максу прийти

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Lamborghini Super Trofeo Егор Оруджев отреагировал на резкие слова 29-летнего четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл» в адрес британца Джорджа Расселла («Мерседес») после его ошибки в концовке Гран-при Лас-Вегасе при борьбе со своим напарником Андреа Кими Антонелли.

«Некрасиво. Но это Макс, он в целом всегда говорит, что думает. Увы для других, Макс подтверждает свой класс на трассе раз за разом. Но, как сказал [Фернандо] Алонсо —