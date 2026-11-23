Видео: Колапинто со шлемом в руках вылетал из Лас-Вегаса в экономклассе самолёта

Одна из поклонниц Формулы-1 опубликовала в социальных сетях видеоролик из аэропорта в штате Невада, США, где после Гран-при Лас-Вегаса — 2026 в экономклассе вместе с ней находился 22-летний аргентинский гонщик Франко Колапинто, выступающий за команду «Альпин», который зашёл в салон самолёта со шлемом в руках, возможно, из-за нежелания доплачивать за ещё одну сумку в багаже.

В гонке 21-го этапа сезона-2026 Колапинто финишировал шестым, а его н