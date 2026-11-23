В GPblog сообщили, когда ушедший из «Ауди» Уитли присоединится к «Астон Мартин»

Бывший руководитель команды «Ауди» Джонатан Уитли присоединится к команде Формулы-1 «Астон Мартин» в январе 2027 года, о чём сообщили в GPblog.

Уитли займёт в британском коллективе ту же самую должность, которая была у него в немецкой команде.

Уитли покинул «Ауди» в марте 2026-го, причём команда объявила, что он ушёл незамедлительно по личным причинам.

Таким образом, бывший руководитель «Ауди» проведёт 10 месяцев «в отпуске по уходом за садом», под которым подразумевается запрет бывших сотрудников команд на работу в новых коллективах с целью неразглашения секретной информации, которая была получена у предыдущего работодателя.