Итальянское издание Corriere dello Sport сообщило, что после 21-го этапа Формулы-1 сезона-2026 Гран-при Лас-Вегаса, где монегаск Шарль Леклер развернул машину своего напарника по «Феррари» Льюиса Хэмилтона, ситуация в команде стала невыносимой.

«Ситуация в «Феррари» стала невыносимой. На данный момент есть только два варианта: либо дуэт Хэмилтон — Леклер будет расформирован, что станет крайне болезненным решением, либо бразды правления возьмёт в свои руки новый руководитель команды, способный держать их в узде. Так дальше продолжаться не может. Всё в руках высшего руководства», — говорится в статье издания.