Авторитетный автоспортивный журналист и инсайдер Роб Кинкеро высказался по поводу саги с отсутствием продления контракта на 2027 год пилота Формулы-1 Оливера Бермана и команды «Хаас».

«За последние несколько недель распространилось несколько теорий о причинах тупика в переговорах между «Хаасом» и Берманом. Некоторые касаются контракта, связывающего Бермана с «Феррари», и будущих перспектив пилота. Однако, по нашей информации, вопрос, задерживающий подписание, касается не долгосрочного будущего пилота, а финансовых условий соглашения с «Хаасом».

«Феррари» уже активировала опцию, позволяющую сохранить Бермана в своей программе, и, в конце концов, было бы нелогично решать иначе, учитывая, что Маранелло вкладывало финансовые ресурсы в этого молодого британца с момента его прихода в Академию пилотов в 2021 году.

Правда, что в конце 2027 года Берман мог бы оказаться свободным для ухода, если бы не получил вызов в заводскую команду, но этот сценарий не является препятствием для продления с «Хаасом», и нет необходимости определять его отношения с «Феррари» в краткосрочной перспективе, особенно учитывая, что Льюис Хэмилтон уже не так уж молод. Со стороны «Скудерии» никакие двери не закрыты, и все возможности на будущее остаются открытыми.

По нашей информации, этот вопрос должен быть решён до финального уикенда сезона в Абу-Даби, скорее всего, посредством финансового компромисса», — написал Кинкеро в статье для Motorsport Italia.