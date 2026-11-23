Нидерландская транснациональная корпорация по производству автомобилей «Стеллантис» приняла решение закрыть программу гиперкаров «Пежо» в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), но сохранить поддержку команд в Формуле-Е и чемпионате мира по ралли (WRC).

«Решение соответствует стратегическому плану-2030, который сосредоточивает усилия и ресурсы компании на клиентских гонках и разработке высокопроизводительных новых продуктов, качестве и более широком охвате рынка», — говорится в заявлении корпорации.

Таким образом, в ралли останется под крылом «Стеллантис» команда «Лянча», а в Формуле-Е «Ситроен» и «Опель» продолжат получать поддержку вплоть до конца сезона-2027.