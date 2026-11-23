«Легенда». Фернандо Алонсо отреагировал на восьмой титул Марка Маркеса в MotoGP

45-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, выступающий за команду «Астон Мартин», отреагировал на восьмое чемпионство 33-летнего соотечественника Марка Маркеса из «Дукати» в MotoGP.

Фото: Скриншот из социальных сетей

«Легенда», — подписал Алонсо изображение Маркеса с кубком.

Маркес завоевал свой титул досрочно по итогам 21-го этапа сезона-2026 Гран-при Португалии, где ему было достаточно финишировать на девятом месте. Он закончил заезд в Портимау восьмым.

Марк превзошёл по количеству чемпионств в главной серии мотогонок легендарного итальянского гонщика Валентино Росси, с которым до Гран-при Португалии у него было по семь титулов. Теперь Маркес делит рекорд по этому показателю с итальянцем Джакомо Агостини.