32-летний испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс, выступающий за команду «Уильямс», поздравил 33-летнего соотечественника Марка Маркеса из «Дукати» с завоеванием восьмого чемпионского титула в MotoGP.

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«Восемь титулов чемпиона мира в MotoGP. Вот это достижение! Ещё раз прими мои поздравления», — подписал изображение Сайнс.

Маркес стал чемпионом сезона-2026 досрочно, после того как финишировал восьмым на Гран-при Португалии в минувшие выходные, чего и хватило для завоевания титула.

Теперь Марк обошёл другого легендарного гонщика серии по количеству чемпионств — итальянца Валентино Росси, у которого восемь кубков.