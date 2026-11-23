Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл во время Гран-при Лас-Вегаса предложил Максу Ферстаппену, выступающему за «Ред Булл», временно объединить усилия, чтобы увеличить отрыв от остальных участников гонки. Об этом британец сообщил своей команде по радио на 11-м круге, когда лидеры начали отрываться от напарника Ферстаппена Исака Хаджара, занимавшего третье место.

«Хорошо, я не против сотрудничать с Максом, если это поможет нам оторваться от остальных. Если он хочет менять позиции, давайте будем менять, но без обороны», — приводит слова Расселла издание RaceFans. Гоночный