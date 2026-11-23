Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз рассказал, что пилот команды Алекс Албон не смог принять участия в гонке Гран-при Лас-Вегаса из-за повреждения страховочных тросов колёс после возгорания задних тормозов.

«Для Алекса, к сожалению, гонка закончилась, ещё не начавшись. На кругах перед стартовой решёткой он прогревал тормоза, и задние загорелись. Из-за этого сгорели страховочные тросы, которые не дают колёсам отделиться от машины в случае аварии. После их повреждения необходи