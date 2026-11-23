Чемпион мира MotoGP Фабио Куартараро считает Марка Маркеса сильнейшим гонщиком за всю историю чемпионата. Француз высказался об успехах испанца после того, как тот завоевал свой 10-й титул в карьере.

«Думаю, празднование говорит само за себя. Подняться по ступеням вместе с величайшим гонщиком всех времён было действительно здорово. Мне нечего добавить. Когда мне было 14 лет, он уже побеждал. Сейчас мне 27, а он всё ещё выигрывает. Думаю, ему пора немного отдохнуть (смеётся). Шучу. Но да, он величайший, самый умный и самый быстрый.

Я видел один комментарий, который он сделал два дня назад: он сказал, что самая быстрая версия его самого осталась в прошлом. Сейчас мне нравится, как он психологически играет со всеми гонщиками. Думаю, он действительно очень умён. Он также невероятно силён. Дело не только в скорости. У него есть всё, и он быстр в любых условиях», — приводит слова Куартараро издание Motorsport.