Организаторы Гран-при Испании подтвердили, что внесут изменения в конфигурацию трассы «Мадринг» перед сезоном-2027. Решение принято после критики со стороны пилотов и болельщиков по итогам дебютного этапа в Мадриде.

В пресс-релизе организаторы сообщили, что работают над модификациями трассы, которые должны «способствовать более активной борьбе и зрелищности на трассе». Дополнительную информацию об изменениях обещают объявить позднее.

Во время первого Гран-при Испании в Мадриде в сентябре 2026 года пилоты отмечали недостаток возможностей для обгонов. Джордж Расселл из «Мерседеса» заявил, что каждой трассе необходимы подходящие для атак участки. Ландо Норрис из «Макларена» также предложил пересмотреть несколько поворотов, в том числе связку пятого, шестого и седьмого виражей.

Помимо изменений конфигурации, организаторы намерены улучшить условия для зрителей. На автодроме расширят обзорные зоны, обновят покрытие, оборудуют дополнительные затенённые пространства и крытую трибуну. Также появятся билеты общей категории, позволяющие свободно перемещаться по территории трассы.

Гран-при Испании 2027 года в Мадриде запланирован на 10-12 сентября.