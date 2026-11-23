Перес — о столкновении с Камарой в Вегасе: проходил поворот так, будто меня там не было

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес прокомментировал столкновение с Рафаэлом Камарой из «Хааса» на Гран-при Лас-Вегаса. Мексиканец сошёл с дистанции, а стюарды назначили ему штраф в пять позиций на стартовой решётке следующего этапа, Гран-при Катара.

«Я только что поговорил с Камарой, и он сказал, что не видел меня. Ситуация действительно немного странная: ты выезжаешь из 12-го поворота примерно в секунде позади — это огромное расстояние, — а затем уже на середине прямой оказываешься с ним бок о бок.

К сожалению, он меня не заметил. Я был рядом с ним и, когда увидел, что он проходит поворот так, будто меня там вообще нет, попытался избежать столкновения, но было уже слишком поздно.

Однако [в гонке] мы боролись на рав