Пилот «Хааса» Рафаэл Камара подвёл итоги Гран-при Лас-Вегаса, где финишировал на 16-м месте. Бразилец рассказал о борьбе на трассе, сложностях на старте и столкновении с Серхио Пересом, выступающим за «Кадиллак».

«Думаю, в некоторые моменты было довольно весело. У нас произошло несколько обгонов, и всегда приятно бороться с соперниками. Но в итоге оказалось немного скучновато всю гонку ехать в одиночестве, а под конец меня обогнали Исак Хаджар и Лиам Лоусон.

Но нет, думаю, гонка получилась позитивной. По ходу заезда я постоянно прогрессировал и лучше чувствовал себя за рулём. На старте было немного сложно вывести шины на рабочую температуру и провести хороший первый круг, однако, когда мы взяли всё под контроль, гонка стала вполне достойной. Разумеется, был контакт с Чеко, но мне ещё нужно посмотреть