Четырёхкратный чемпион Формулы-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен опубликовал в социальной сети пост после Гран-при Лас-Вегаса, в котором использовал песню Элвиса Пресли A Little Less Conversation.

Публикация могла стать отсылкой к конфликту с гонщиком «Мерседеса» Джорджем Расселлом, который ранее призвал соперника меньше провоцировать других пилотов на трассе.

В припеве песни звучат строки с призывом к меньшему количеству разговоров и большему количеству действий: «Меньше слов, больше дела, пожалуйста. Все эти «шпильки» мне не по вкусу. Кусайся, но не лай, не бей, а зажигай. Закрой рот, открой сердечко и сделай мне приятно, детка».