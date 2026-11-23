Ферстаппен считает, что «гонки йо-йо» в Ф-1 сохранятся до смены силовых установок в 2030-м

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен полагает, что частые смены позиций на трассе, которые называют «гонками йо-йо», сохранятся в Формуле-1 до перехода на новые силовые установки в 2030 году.

«Чем больше доля мощности двигателя внутреннего сгорания и чем меньше доля батареи, тем лучше. Переход от нынешнего соотношения к 60:40 — это лишь слегка затронуть эту тему. Это буквально лёгкое прикосновение, едва заметный намёк.

Если вы всё ещё хотите использовать батарею, то для более привычного баланса необходимо соотношение как минимум 80:20. Но будем надеяться, что к 2030 году все или хотя бы большинство этих проблем удастся решить», — приводит слова Макса издание RaceFans.