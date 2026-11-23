Итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли подвёл итоги Гран-при Лас-Вегаса, отметив, что рассчитывал побороться за победу, но в итоге не смог подняться на подиум.

«Четвёртое место в Лас-Вегасе. Очень насыщенная событиями гонка, в которой было больше всего обгонов из всех, что я пока видел. Я знал, что мы можем побороться за победу, и сделал всё возможное, чтобы финишировать первым. К сожалению, в попытке до самого конца атаковать и попробовать кое-что новое я спровоцировал сбой в системе управления энергией, из-за чего потерял возможность подняться на подиум.

Огромное спасибо команде, которая продолжает выкладываться на полную, несмотря на результат в чемпионате. Увидимся на следующем этапе», — написал Антонелли в своём