Команда «Феррари» рассматривает возможность применения внутренних санкций к пилотам команды Шарлю Леклеру и Льюису Хэмилтону после их столкновения на Гран-при Лас-Вегаса. По данным итальянской прессы, команда не исключает денежных штрафов и может взять за основу подход «Мерседеса» к своим пилотам в 2016 году.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в Маранелло обсуждают меры, которые должны предотвратить повторение подобных инцидентов. В 2016 году после столкновения Льюиса Хэмилтона и Нико Росберга на Гран-при Испании руководитель «Мерседеса» Тото Вольф пригрозил пилотам увольнением в случае новых подобных эпизодов.

По данным источника, Леклеру могут наз