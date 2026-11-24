Мадридский «Реал» поздравил испанского мотогонщика Марка Маркеса с завоеванием очередного титула чемпиона мира MotoGP. Клуб опубликовал соответствующее сообщение в социальных сетях.

«Поздравляем Марка Маркеса с завоеванием нового титула чемпиона мира MotoGP. Это историческое достижение и повод для гордости испанского спорта. Поздравляем, чемпион!» — написала пресс-служба клуба в своём аккаунте в социальной сети Х.

33-летний Маркес, выступающий за заводскую команду «Дукати», по итогам 21-го этапа MotoGP сезона-2026 Гран-при Португалии досрочно стал чемпионом, завоевав свой восьмой титул в карьере.