Американская предпринимательница и телезвезда Ким Кардашьян встретилась с участницами женской гоночной серии F1 Academy во время Гран-при Лас-Вегаса и выразила поддержку следующему поколению гонщиц.

Фото: Sona Maleterova/Getty Images

«Мне удалось провести время с гонщицами F1 Academy. Эти женщины бесстрашны, сосредоточенны и вдохновляют. Спасибо Сьюзи Вольф за приглашение. Не могу дождаться, когда увижу, как новое поколение женщин-гонщиц заявит о себе!» — написала Кардашьян в своём аккаунте в социальной сети Х.

Встреча состоялась во время гоночного уикенда Формулы-1 в Лас-Вегасе. Кардашьян также присутствовала в паддоке и появилась на церемонии награждения F1 Academy.