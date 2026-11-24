Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф назвал Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1 необычным зрелищем и сравнил гонку с сочетанием NASCAR, «Инди-500» и Ф-1. Австриец призвал не спешить с критикой правил 2026 года, которые повлияли на борьбу за позиции.

«Эти правила обеспечивают отличное зрелище, и мы увидели потрясающую гонку, особенно с точки зрения американской аудитории. Думаю, это была смесь «Инди-500», NASCAR и Формулы-1!

Да, думаю, найдётся немало людей, которые скажут: «Это не гонки». Лично я считаю, что нам нужно быть открытыми к новому. Сьюзи [Вольф] находилась в Paddock Club и сказала, что на протяжении 90 минут зрители буквально кричали во время обгонов. Не всегда было понятно, кто именно занимает позицию. Первые отзывы, которые я получил от друзей, наблюдавших за гонкой, и наших спонсоров, были восторженными. Стефано Доменикали тоже очень понравилось.

Такое будет про