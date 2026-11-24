С 27 по 29 ноября в Дохе, Катар, состоится 22-й этап сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Катара.
Все заезды гоночного уикенда будут доступны на телеканале Sky Sports. Также эфир можно будет посмотреть в сервисе F1 TV. На территории Восточной Европы, стран Балтии и Средней Азии этап в Катаре покажет телеканал Setanta Sports. Официальной трансляции в Российской Федерации не запланировано. «Чемпионат» проведёт текстовый репортаж.
Формула-1, Гран-при Катара — 2026. Расписание трансляций уикенда (время московское):
Пятница, 27 ноября
16:30. Первая свободная практика Гран-при Катара.
20:00. Вторая свободная практика Гран-при Катара.
Суббота, 28 ноября
17:30. Третья свободная практика Гран-при Катара.
21:00. Квалификация Гран-при Катара.
Воскресенье, 29 ноября
19:00. Гонка Гран-при Катара.