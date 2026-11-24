С 27 по 29 ноября в Дохе, Катар, состоится 22-й этап сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Катара.

Все заезды гоночного уикенда будут доступны на телеканале Sky Sports. Также эфир можно будет посмотреть в сервисе F1 TV. На территории Восточной Европы, стран Балтии и Средней Азии этап в Катаре покажет телеканал Setanta Sports. Официальной трансляции в Российской Федерации не запланировано. «Чемпионат» проведёт текстовый репортаж.

Формула-1, Гран-при Катара — 2026. Расписание трансляций уикенда (время московское):

Пятница, 27 ноября

16:30. Первая свободная практика Гран-при Катара.

20:00. Вторая свободная практика Гран-при Катара.

Суббота, 28 ноября

17:30. Третья свободная практика Гран-при Катара.

21:00. Квалификация Гран-при Катара.

Воскресенье, 29 ноября

19:00. Гонка Гран-при Катара.