Советник «Альпин» Флавио Бриаторе считает, что команда может повторить путь «Макларена», который после нескольких сезонов вне борьбы за высокие места вернулся в число лидеров Формулы-1. В качестве примера итальянец вспомнил период выступлений Фернандо Алонсо за британский коллектив.

«Я помню «Макларен» времён Фернандо Алонсо — тогда команда тоже находилась в катастрофическом состоянии. Но они смогли всё наладить. Для этого нужно немного времени. Конечно, необходимо двигаться в правильном направлении, но Формула-1, по сути, зависит от своевременности решений и организации работы гонщиков.

Дело не только в пилоте и не только в команде. Важно всё: пит-стопы должны быть безупречными, стратегия — правильной, инженерная работа — качественной. Машина может быть хорошей, а гонщик должен выполнять свою работу. Именно этого нам и нужно добиться. Я не думаю, что это будет легко, но если всё будет работать как следует, то уже в следующем году отставание от «Макларена» на две-три десятых секунды станет большим успехом. У нас ведь такой же двигатель», — приводит слова Бриаторе издание Motorsport.