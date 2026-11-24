М. Маркес назвал более важным равенство с Агостини по титулам, чем превосходство над Росси

Испанский гонщик Марк Маркес высказался о сравнении с легендой мотогонок Валентино Росси и заявил, что для него важнее было сравняться с Джакомо Агостини по количеству титулов в королевском классе.

«Я знаю, что среди моих болельщиков есть те, кто этого ждал. Именно им я посвящаю свой чемпионский титул. Вчера я сказал об этом чётко и громко — яснее уже некуда. Пусть теперь они успокоятся и смогут спокойно обсуждать всё это за рождественским столом во время праздников.

Для меня большая честь сравняться с Джакомо Агостини. Это гораздо важнее, чем просто превзойти кого-то. Достичь такого результата и сравняться с человеком, который завоевал больше всех титулов в истории мотоспорта в королевском классе, — невероятно», — сказал Маркес в эфире радио El Larguero.