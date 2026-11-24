Пилот LADA Sport ROSNEFT Леонид Панфилов прокомментировал выступление Джорджа Расселла, защищающего цвета «Мерседеса», на Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1. По его мнению, британец всё чаще уступает на фоне напарника по команде Андреа Кими Антонелли.

«Для начала о Джордже Расселле, который, как по мне, всё больше теряется на фоне Кими Антонелли. Заехать в стену, борясь с напарником — это уже детская ошибка в чемпионской команде. Видимо, Кими Антонелли его морально додавил даже сейчас, когда вопрос чемпионства закрыт.

Ещё и Макс Ферстаппен добавляет масла в огонь — я про его интервью и пренебрежительное отношение Макса к Джорджу. Наверное, это закономерный ответ на то, как ранее публично вёл се