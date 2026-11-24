«Хонда» не нашла подтверждений проблем с мотором у Алонсо перед сходом в Лас-Вегасе

«Хонда» не обнаружила признаков неисправности силовой установки по итогам Гран-при Лас-Вегаса, хотя двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо объяснил свой сход проблемой с двигателем. Испанец прекратил гонку за круг до финиша.

«На данный момент мы не обнаружили никаких проблем с данными. Мы подробно проверим всю информацию и при необходимости сопоставим её с данными технического обслуживания», — приводит слова главного инженера «Хонды» в Формуле-1 Синтаро Орихары издание Motor.es.

Пилот «Астон Мартин» сообщил по радио, что у него сломался мотор. После гонки Алонсо рассказал, что из-за нехватки мощности не мог атаковать и защищаться: на прямых он терял более двух секунд за круг, хотя отыгрывал время в поворотах. Гонщик также отметил, что остановил машину незадолго до финиша, поскольку заподозрил неисправность силовой установки. Операционный директор команды Майк Крак по