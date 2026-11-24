Хэмилтон и Леклер разошлись во взглядах на развитие «Феррари» SF-26 — Sky Sport Italia

Пилоты «Феррари» Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер разошлись во взглядах на направление технического развития болида SF-26. Об этом сообщает итальянское издание Sky Sport Italia.

По информации источника, Леклер выступает за более отзывчивую переднюю часть машины, которая позволила бы ему эффективнее реализовывать свой агрессивный стиль пилотирования в квалификациях. Хэмилтон, в свою очередь, предпочитает более стабильный баланс болида, ориентированный на гоночный темп.

Как отмечает издание, различия во взглядах на развитие машины могли негативно сказаться на результатах обоих гонщиков и стать одной из причин напряжённости внутри команды.