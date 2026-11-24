Бывший комментатор Формулы-1 Уилл Бакстон прокомментировал противостояние пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла и четырёхкратного чемпиона серии, выступающего за «Ред Булл», Макса Ферстаппена. Он отметил, что британцу необходимо подтверждать свои громкие заявления результатами на трассе.

«Макс ведёт себя так, будто считает себя выше и лучше всех остальных? Возможно. Но факты говорят о том, что у него действительно есть для этого основания. Если Джордж собирается вести себя как большой и крутой парень, что ж, пожалуйста. Но тогда подкрепляй слова делом, приятель. Иначе это просто болтовня», — заявил Бакстон в подкасте Up To Speed.